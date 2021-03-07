أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة "بلومبيرغ" بعد تقرير "العقوبات الأمريكية"

Print
حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة "بلومبيرغ" بعد تقرير "العقوبات الأمريكية" حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة "بلومبيرغ" بعد تقرير "العقوبات الأمريكية"

جي بي سي نيوز :- قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة "بلومبيرغ" بعدما نشرت تقريرا يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.

ونفت واشنطن اليوم التقرير عن دراسة فرض عقوبات على سلامة، الذي بات دوره في الانهيار المالي في البلاد محل تدقيق شديد.

وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أوروبا: هذا هو الحل الوحيد للأزمة السورية

أوروبا: هذا هو الحل الوحيد للأزمة السورية

الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن

الخارجية الأميركية تحذر رعايها من السفر لمناطق في الأردن

هاشتاغ الحسين الهاشمي يتصدر" تويتر"

هاشتاغ الحسين الهاشمي يتصدر" تويتر"

نتنياهو: الروس يبحثون في سوريا عن رفات الجاسوس "كوهين"

نتنياهو: الروس يبحثون في سوريا عن رفات الجاسوس "كوهين"

شبكة عيون الإخبارية