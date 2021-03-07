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"لولاهم ما كنا هنا".. القوات المسلحة تنشر لشهداء الجيش

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"لولاهم ما كنا هنا".. القوات المسلحة تنشر فيديو لشهداء الجيش "لولاهم ما كنا هنا".. القوات المسلحة تنشر لشهداء الجيش

مصراوي Masrawy

06:21 م الأحد 07 مارس 2021

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع ، احتفالًا بيوم الشهيد، عن شهداء وضحايا القوات المسلحة، بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بمشاركة الفنان كريم عبدالعزيز.

وتضمن مقطع الفيديو الذي امتد إلى نحو دقيقة، صورًا لضحايا وشهداء القوات المسلحة، الذي ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي نظمت بمناسبته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام.

وأكد أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

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