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أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

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تركّز على خدمة القطاع التنموي وتتيح المنافسة لجهات "الموارد البشرية"

أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

‬كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الفائزين في جائزة التميز للعمل الخيري في دورتها الرابعة، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد عبدالرحيم الغانمي.

وأبان أمين جائزة التميز للعمل الخيري الدكتور حسن بن محمد شريم في كلمة له أن الجائزة تركز على خدمة القطاع التنموي، وتتيح المنافسة للجهات التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور "شريم" أن الجائزة تخدم 3 مجالات وهي: المنشآت للقطاعات الاجتماعي والإغاثي ومنشآت التعليم والثقافة، وقد تقدمت خلال هذه السنة 128 منشأة، تميز منها 45 منشأة، وفازت 4 منشآت، والمجال الثاني: المشروعات المتميزة وقد تقدم 82 مشروعاً تميّز منها 10 مشروعات، وفازت 3، والمجال الثالث: الأفكار الإبداعية.

وأفاد بأنه تقدمت للجائزة 280 فكرة، وتميز منها 170، وفاز 3، وحُجِب المركز 4 و5 ويتيح هذا المجال التقدم لجميع الأفراد والجهات من داخل المملكة وخارجها، بما يخدم العمل التنموي في المملكة.

وبيّن أن الجائزة تعمل على تعزيز الأفكار والممارسات المناسبة لطبيعة تكوين مجتمع المملكة العربية ووصل عدد الأفكار المميزة فيها خلال 4 دورات إلى 1600 فكرة تنموية مميزة.

وأشار إلى أنه سيُقام ملتقى لعرض أفضل الممارسات والأفكار؛ لعرضها على المؤسسات الأهلية، وعلى المسؤولية المجتمعية، وعلى ممولي العمل التنموي.

أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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