بابا الفاتيكان: العراق سيبقى في قلبي

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)



قال بابا الفاتيكان فرنسيس، مساء اليوم الأحد، إن العراق سيبقى في قلبه.

وأضاف أمام نحو 10 آلاف مواطن تجمعوا لأداء القداس في ملعب فرانسوا حريري وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق " اقترب موعد الرحلة إلى روما وسيبقى العراق في قلبي".

وتابع: "أدعو إلى تعاون الطوائف في خدمة الصالح العام واشكر الحكومة والسلطات المحلية على إعداد هذه الزيارة وترحيبهم بي بمودة".

وذكر: "العراق في قلبي وأصلي من أجل العراق والجماعات الدينية المختلفة".

واختتم القداس بالقول: "بارك الله بالعراق، وأقول للعراقيين سلامًا سلامًا".