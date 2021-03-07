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تربط منح تأشيرة العمل للوافدين باجتياز "اختبار المهارة"

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السعودية تربط منح تأشيرة العمل للوافدين باجتياز "اختبار المهارة" تربط منح تأشيرة العمل للوافدين باجتياز "اختبار المهارة"

مصراوي Masrawy

05:44 م الأحد 07 مارس 2021

الرياض - (د ب ا)

أعلنت وزارة الموارد البشرية في ، اليوم الأحد، عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

ويبدأ العمل في البرنامج بدءا من يوم غدٍ الاثنين بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، بدءا من شهر تموز/يوليو المقبل.

ولم يتضح بعد مصير العمال المهنيين المقيمين في المملكة، في حال فشلهم باجتياز الاختبار.

وتستضيف السعودية نحو 10 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.

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