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آلاف المواطنين يشاركون في قداس لبابا الفاتيكان بكردستان العراق

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آلاف المواطنين يشاركون في قداس لبابا الفاتيكان بكردستان العراق آلاف المواطنين يشاركون في قداس لبابا الفاتيكان بكردستان العراق

مصراوي Masrawy

05:41 م الأحد 07 مارس 2021

بغداد - (د ب أ)

حضر بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأحد، قداسًا شارك فيه نحو 10 آلاف مواطن في ملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

واكتظت شوارع مدينة أربيل بعشرات الآلاف من المواطنين لاستقبال موكب البابا فرنسيس الذي وصل المدينة برًا قادمًا من محافظة نينوى، وشق طريقه في المدينة بصعوبة وسط المحتشدين الذين حملوا أعلام العراق والفاتيكان وإقليم كردستان وهتفوا بأهازيج للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بزيارة بابا الفاتيكان.

وجرى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الشوارع في أربيل بمشاركة مروحيات الجيش العراقي.

وقام البابا فرانسيس لدى وصوله مكان القداس في ملعب فرانسوا حريري بتحية الحضور عبر سيارة مكشوفة حيث لوح لهم بيده وهو محاط بإجراءات أمنية مشددة.

وشارك في مراسم القداس الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العراق وإقليم كردستان نحو 10 آلاف مواطن تجمعوا بساحة ملعب فرانسوا حريري ومدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 19 ألف متفرج حيث تم نصب منصة خاصة لأداء القداس.

وكان ملعب فرانسوا حريري قد شيد تخليدًا للسياسي الكردي الأشوري الذي اغتيل في مدينة أربيل عام 2001.

وتقدم الحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت ورجال دين.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق أكد التزام الإقليم بالسلام والحريات الدينية، مثمنًا تضحيات البيشمركة في الدفاع عن هذه القيم.

وقال بارزاني، في تغريدة نشرها بمناسبة وصول بابا الفاتيكان فرنسيس إلى كردستان: "يشرفني أن استقبل البابا فرنسيس في أربيل"، وأضاف "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة".

وأضاف "كما نتذكر أبطال البيشمركة وكل من قدم التضحيات للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

وتحظى زيارة بابا الفاتيكان للعراق ، التي تعد الأولى من نوعها، باهتمام وترحيب رسمي وشعبي كبير حيث تكرس وسائل الإعلام العراقية بثها لهذه الزيارة التاريخية والنتائج المرجوة منها لدعم حالة التعايش والتسامح والمحبة بين الأديان والطوائف العراقية.

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