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تشدد على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا

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مصر تشدد على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا تشدد على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا

مصراوي Masrawy

05:40 م الأحد 07 مارس 2021

وكالات

شدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد على ضرورة استكمال المسار السياسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري اليوم الأحد مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وقال حافظ إن شكري استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل ، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد شكري على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.

من جانبه، استعرض كوبيتش رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

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