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البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

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البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
نوهت بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في التصدي لها

البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

ندّدت مملكة البحرين بشدة استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات دون طيار (مفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً واضحاً لأمن واستقرار المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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