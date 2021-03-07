أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل بريطانية إيرانية في طهران قضت عقوبة السجن 5 سنوات لإدانتها بالتجسس

Print
إخلاء سبيل بريطانية إيرانية في طهران قضت عقوبة السجن 5 سنوات لإدانتها بالتجسس إخلاء سبيل بريطانية إيرانية في طهران قضت عقوبة السجن 5 سنوات لإدانتها بالتجسس

مصراوي Masrawy

05:38 م الأحد 07 مارس 2021

طهران - (د ب أ)

صرح محامي المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف، والتي كانت تقضي عقوبة بالسجن لإدانتها بالتجسس، أنه تم إخلاء سبيلها، بعد أن أمضت خمس سنوات في السجن.

وأكد المحامي حجت كرماني، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق سراح زاغاري-راتكليف من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

إلا أن النائبة البريطانية عن حزب العمال المعارض توليب صديق، التي تمثل دائرة زاغاري-راتكليف في لندن، قالت إنه تم استدعاؤها مرة أخرى إلى المحكمة يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة "بي إيه" عن صديق القول إن زاغاري-راتكليف ستقابل جدتها.

وكان تم إلقاء القبض عليها عام 2016 بعد زيارة لوالديها في إيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى. كما اتُهمت بالتواطؤ مع جهة أجنبية للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

نفت كل التهم التي تم توجيهها إليها، وقالت إنها إنما أرادت فقط زيارة والديها.

وتسبب سجنها إلى أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران. وفشلت الجهود الدبلوماسية البريطانية لتقديم دعم قنصلي لها كون إيران لا تعترف بوضع الجنسية المزدوجة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية