فريق الجودة الداخلي بتقنية صامطة يعقد اجتماعه الأول

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بحث رفع مستوى أداء الموظفين

عقد فريق الجودة الداخلي بالكلية التقنية بصامطة، اجتماعه الأول للفصل التدريبي الحالي برئاسة عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي.

بحث الاجتماع العديد من الموضوعات؛ أبرزها: أهمية الجودة الداخلية ومنهجيتها، والمهام المناطة بالإدارة والأقسام التدريبية والإدارات المساندة للعملية التدريبية، ورفع مستوى أداء الموظفين، وتذليل كل العقبات والصعوبات، والوصول إلى مؤشرات تحقق أعلى معايير الجودة.

حضر الاجتماع أعضاء الفريق: وكيل التدريب محمد طليس، ومدير الجودة فواز بوري، وعضو مكتب الجودة علي مدخلي، ورؤساء الأقسام التدريبية.