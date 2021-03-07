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ضياء رشوان يعلن عن أخبار سارة بشأن موقف الصحفيين المحبوسين

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ضياء رشوان يعلن عن أخبار سارة بشأن موقف الصحفيين المحبوسين ضياء رشوان يعلن عن أخبار سارة بشأن موقف الصحفيين المحبوسين

مصراوي Masrawy

04:42 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات التجديد النصفى، عن أخبار سارة تخص الصحفيين المحبوسين بعد قليل.

وقال رشوان في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار سارة خلال ساعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا".

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية ومنعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفة المحمول، عقب زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمركز يوم الخميس الماضي.

وطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سرعة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.

وشدد مجلس النقابة، على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل والذي يؤكد عليه مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات، وخصوصا وزارة الصحة بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.

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