أبرزها "الوشاح الأزرق" و"تيك توك".. بيان عاجل بالبرلمان لحجب الألعاب الإلكترونية الخطيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات؛ لحجب ما يطلق عليها تحدي التعتيم أو لعبة "الوشاح الأزرق" التي انتشرت بشكل كبير بين الشباب وأثارت جدلًا بين المصريين، بل وعدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وقال حتة، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، إن خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت في وفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها، ولا يجب أن تقف الدولة ووزارة الاتصالات وكل الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي؛ خصوصًا أنها ليست المرة الأولى.

وطالب النائب بحجب لعبة الوشاح الأزرق وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي تهدد حياة الشباب المراهقين، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى؛ فقد وصل الأمر إلى انتحار شاب؛ ما أعاد إلى الأذهان الألعاب الإلكترونية المميتة التي انتشرت على أجهزة الهاتف المحمول خلال السنوات الماضية، وتسببت في حالات انتحار ووفاة لعدد من الشباب؛ ومنها اللعبة الشهيرة "الحوت الأزرق" .

وتقدم النائب محمد عرفات عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل وطلب مناقشة أيضًا حول لعبة "الوشاح الأزرق"، والتي انتشرت بين الشباب المصري.

وأكد عرفات أنه تقدم ببيان عاجل إلى الحكومة لحجب هذه اللعبة ومراقبة محتوى مثل هذه الألعاب الخطيرة التي تظهر من فترة إلى أخرى وتؤدي إلى وفاة الشباب؛ خصوصًا المراهقين.

وأكد النائب أن الحكومات وجهات الاتصالات في كل دول العالم يجب أن تواجه ظاهرة الألعاب الخطيرة والمجهولة؛ خصوصًا بعد أن تسببت لعبة الوشاح الأزرق في وفاة شاب يُدعى أدهم بالقاهرة، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وأكد عرفات أنه يجب وقف تطبيق "تيك توك" الإلكتروني وحجبه، ولن تكون مصر الدولة الأولى التي تفعل ذلك؛ فقد قررت السلطات الإيطالية حجب تطبيق "تيك توك" بعد أن تسببت اللعبة في وفاة طفلة.

وكان البرلمان السابق خلال العامين الماضيين أثار أزمة مماثلة حول لعبة "الحوت الأزرق" والألعاب الإلكترونية على المحمول التي دفعت الشباب والأطفال إلى الانتحار؛ ومنها واقعة انتحار ابن نائب برلماني شنق نفسه وقتها داخل منزل عائلته بمدينة المحلة؛ بسبب الألعاب الإلكترونية.