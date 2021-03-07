مجلس "الصحفيين" يتضامن مع زميل الإسكندرية.. ويطالب "الصحة" بالتحقيق

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان له اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية، ومنعه من ممارسة عمله، والاستيلاء على هاتفه المحمول، عقب زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى المركز يوم الخميس الماضي.

وطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بسرعة التحقيق في تلك الواقعة، ومحاسبة مرتكبيها؛ لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.

وشدد مجلس النقابة على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل والذي يؤكده مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات؛ خصوصًا وزارة الصحة بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.