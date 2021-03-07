أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لمواجهة "كورونا".. "أمانة النواب" تشدد على منع دخول الأعضاء دون ارتداء الكمامة

Print
لمواجهة "كورونا".. "أمانة النواب" تشدد على منع دخول الأعضاء دون ارتداء الكمامة لمواجهة "كورونا".. "أمانة النواب" تشدد على منع دخول الأعضاء دون ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

04:36 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

شددت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، على منع الدخول من بوابات المجلس دون ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة .

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرط للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.

وأضافت أمانة المجلس أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الإحاطة بأنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.

ويعقد المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم 14 مارس الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

شبكة عيون الإخبارية