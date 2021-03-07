لمواجهة "كورونا".. "أمانة النواب" تشدد على منع دخول الأعضاء دون ارتداء الكمامة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

شددت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، على منع الدخول من بوابات المجلس دون ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرط للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.

وأضافت أمانة المجلس أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الإحاطة بأنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.

ويعقد المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم 14 مارس الجاري.