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ضبط مدير مخبز استولى على 10 مليون جنيه من أموال الدعم

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ضبط مدير مخبز استولى على 10 مليون جنيه من أموال الدعم ضبط مدير مخبز استولى على 10 مليون جنيه من أموال الدعم

مصراوي Masrawy

04:53 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي؛ لاستيلائه على (10 مليون و 382 ألف جنيه) من أموال الدعم، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، مالكة مخبز بلدي؛ لاستيلائها على مبلغ (991 ألف جنيه) من فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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