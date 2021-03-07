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4 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على براءة 8 من قوة شرطة الهرم من تهمة تعذيب مواطن

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4 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على براءة 8 من قوة شرطة الهرم من تهمة تعذيب مواطن 4 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على براءة 8 من قوة شرطة الهرم من تهمة تعذيب مواطن

مصراوي Masrawy

04:52 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة النقض، مد أجل النطق بالحكم في الطعن على براءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم، إلى 4 أبريل المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، قضت في أبريل الماضي، ببراءة 8 ضباط بقسم شرطة الهرم، من الاتهامات المسندة إليهم بتعذيب متهم حتى الموت أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

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