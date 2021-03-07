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إحباط ترويج 171 ألف قطعة شيكولاته و8 أطنان لحوم فاسدة بالأسواق

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إحباط ترويج 171 ألف قطعة شيكولاته و8 أطنان لحوم فاسدة بالأسواق إحباط ترويج 171 ألف قطعة شيكولاته و8 أطنان لحوم فاسدة بالأسواق

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1268 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (6,17 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة، بحوزته (1,45طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته ("17136 قطعة شيكولاتة– 1230 عبوة أوزان مختلفة-1,423 طن معبأ داخل عبوات" مكملات غذائية مدون عليها علامات تجارية وهمية مسجلة، ومحظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" منتج نهائي - 1,895 طن "لوز- بندق- جوز هند- عسل جلوكوز- كاكاو- صويا بروتين- لبن بودرة" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 2 ماكينة وخط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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