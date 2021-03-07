أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الندوة العالمية تضع حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في نيجيريا

Print
الندوة العالمية تضع حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في نيجيريا الندوة العالمية تضع حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في نيجيريا
المسؤولون والأهالي ثمّنوا عطاء المملكة حكومة وشعبًا

الندوة العالمية تضع حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في نيجيريا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي حجر الأساس لمستوصف طبي جديد في منطقة النيجرستيت، في نيجيريا، الذي يبعد عن العاصمة أبوجا 200 كم.

وقال مدير مكتب الندوة: إن المستوصف يخدم أكثر من ألفَيْ نسمة في هذه المنطقة الفقيرة الكثيفة بالسكان، الذين يعانون من مشكلات صحية، لصعوبة الحياة وقلّة الموارد والثقافة المعيشية المتردّية؛ حيث كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية الأساسية.

وأضاف أن الأهالي والمسؤولين في نيجيريا يثمنون العطاء السخي للمملكة العربية حكومة وشعبًا، الذي أثمر عن هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية لسكان المنطقة في مجال الرعاية الصحية المناسبة.

وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية بالعديد من الدول الأفريقية والمناطق الفقيرة؛ فتقيم المستشفيات والمستوصفات الطبية وتسير القوافل الطبية الجراحية التي تقدم الخدمات الصحية والعلاج المجاني لآلاف المرضى والمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية