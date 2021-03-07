أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني: "حياة كريمة" كفيلة لمواجهة مزاعم عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط

Print
برلماني: "حياة كريمة" كفيلة لمواجهة مزاعم عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط برلماني: "حياة كريمة" كفيلة لمواجهة مزاعم عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط

مصراوي Masrawy

04:13 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما تحقق حتى الآن من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس ، ضمن مسيرة التطور الكبير الذي حدث في نظرة واهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتي يستفيد منها فئات عديدة؛ لا سيما المواطن البسيط وفئات محدودي وعديمي الدخل.

وأوضح أبو العلا، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات كما يحاول البعض قصرها في ذلك، بل تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة تشمل توفير سكن لائق وتقديم كل الخدمات؛ وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إدراج الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة، مؤخرًا، ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، دليل على نجاح المبادرة، وهو الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبًا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط؛ لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.

وأكد أبو العلا أن كل يوم يمر يزداد أثر المبادرة في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك فئات من المواطنين لم يكونوا ضمن اهتمامات الدولة قبل ٢٠١٣، وهم الذين بدأت بهم الدولة في مبادرتها، ليحصلوا على كل حقوق الإنسان، ونجحت الدولة في ذلك؛ لا سيما الحق في السكن وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات التي تمثل طفرة حقيقية في حياة تلك الفئات، وكذلك ما توفره المبادرة من معاش وخدمات ورعاية اجتماعية للفئات التي تستحق، مشيدًا باعتماد المبادرة على قاعدة بيانات حقيقية وأسلوب علمي؛ لتحقيق أهدافها.

وتابع أبو العلا بأن تلك المبادرة كفيلة بمواجهة أي مزاعم يطلقها أعداء الوطن حول عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن وجود تلك المبادرة بالإضافة إلى محاور التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة في باقي القطاعات والمجالات، يؤكد أننا نسير في طريق بناء الحديثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية