برلماني: "حياة كريمة" كفيلة لمواجهة مزاعم عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما تحقق حتى الآن من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، ضمن مسيرة التطور الكبير الذي حدث في نظرة واهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتي يستفيد منها فئات عديدة؛ لا سيما المواطن البسيط وفئات محدودي وعديمي الدخل.

وأوضح أبو العلا، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات كما يحاول البعض قصرها في ذلك، بل تشمل الحصول على حياة آدمية وكريمة تشمل توفير سكن لائق وتقديم كل الخدمات؛ وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إدراج الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة، مؤخرًا، ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، دليل على نجاح المبادرة، وهو الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبًا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط؛ لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.

وأكد أبو العلا أن كل يوم يمر يزداد أثر المبادرة في تحقيق أهدافها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك فئات من المواطنين لم يكونوا ضمن اهتمامات الدولة قبل ٢٠١٣، وهم الذين بدأت بهم الدولة في مبادرتها، ليحصلوا على كل حقوق الإنسان، ونجحت الدولة في ذلك؛ لا سيما الحق في السكن وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات التي تمثل طفرة حقيقية في حياة تلك الفئات، وكذلك ما توفره المبادرة من معاش وخدمات ورعاية اجتماعية للفئات التي تستحق، مشيدًا باعتماد المبادرة على قاعدة بيانات حقيقية وأسلوب علمي؛ لتحقيق أهدافها.

وتابع أبو العلا بأن تلك المبادرة كفيلة بمواجهة أي مزاعم يطلقها أعداء الوطن حول عدم اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن وجود تلك المبادرة بالإضافة إلى محاور التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة في باقي القطاعات والمجالات، يؤكد أننا نسير في طريق بناء مصر الحديثة.