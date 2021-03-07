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"هيئة الترفيه" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثف رقابتها

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"هيئة الترفيه" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثف رقابتها "هيئة الترفيه" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتكثف رقابتها
تزامناً مع عودة الأنشطة الترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد بعد توقف دام شهر، وذلك إثر تسجيل منحنى الإصابات بفيروس كورونا صعوداً ملحوظاً خلال شهر فبراير الماضي، ما شكّل خطراً على صحة مرتادي المراكز والأنشطة الترفيهية، حيث صدر قرار وزارة الداخلية ليل أول من أمس الجمعة بالسماح للأنشطة الترفيهية بالعودة إلى العمل بدءاً من اليوم الأحد، وذلك استناداً إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض "كورونا المستجد" بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

كما يجب على جميع الراغبين بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه.

وأكدت الهيئة أن فرقها الرقابية ستكثف زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت الترفيهية؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بهذا الشأن. يذكر أن الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة بالإجراءات الاحترازية ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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