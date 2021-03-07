"موهبة" تعلن غداً 35 فائزاً بجوائز إبداع 2021 والمتأهلين لمسابقة "آيسف" الدولية

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برعاية وحضور أمير مكة

تعلن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، غداً الاثنين، أسماء الفائزين بجوائز معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2021" في نسخته الحادية عشرة، برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وسيشهد حفلاً رسمياً في مقر الإمارة، بمشاركة افتراضية من جميع الطلبة المشاركين في معرض إبداع 2021.

وسيتم نقل الحفل الرسمي الذي سينطلق في الساعة الـ11 صباحا من خلال منصات "موهبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحضره جميع الطلبة المشاركين الذين سبق وأن تأهلوا لهذه المرحلة من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021" من مختلف مناطق المملكة افتراضياً.

وشهد الأسبوع المنصرم أعمال تحكيم 150 مشروعاً وصلت للمرحلة النهائية من بين نحو 51 ألف مشروع مشارك من مختلف مناطق المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2021) في 22 مجالاً علمياً، وشارك في التحكيم 54 خبيراً وباحثاً وأكاديمياً، يمثلون 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وهم: وزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للفضاء، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكسون موبيل، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

كما ستقدم العديد من الجهات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة عدداً من الجوائز الخاصة للمشاريع المتميزة في مجالات اهتمام تلك الجهات.

ويعد أولمبياد إبداع مسابقةً علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات وفق معايير علمية محدّدة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، ويتكون من ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، ثم مرحلة المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ورفعه على موقع "موهبة".

أما المرحلة الرابعة، تشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة السادسة والأخيرة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، تليه الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل.

يشار إلى أن أولمبياد "إبداع 2021" في عامه الحادي عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة المميزة والناجحة بين "موهبة" التي تعد الأولى عالمياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.