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"البيئة" تحدد مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج "ريف"

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"البيئة" تحدد مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج "ريف" "البيئة" تحدد مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج "ريف"
من اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مواعيد صرف الدعم المادي غير المستردّ لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف".

وأوضحت الوزارة أن مواعيد الصرف لجميع القطاعات يتراوح صرفها من اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن تكرار صرف الدعم يختلف وفقًا للقطاع المسجل، وذلك بحسب ما أعلنه البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكدت الوزارة أن مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج ريف 19930 سيكون على أتمّ الاستعداد لجميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مبينة أنه يمكن للمستفيدين كذلك التواصل بشكل أسرع عبر حساب "تويتر" الخاص بالبرنامج ReefSaudi@

يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" يختص بدعم صغار المنتجين الزراعيين عبر الدعم المادي المباشر وعبر المشاريع والمبادرات الخاصة لدعم المستفيدين لكل من قطاعات البُنّ، والعسل، والفواكه، والمحاصيل البعلية، والماشية، والأسماك؛ حيث يستقبل البرنامج طلبات الدعم عبر بوابة ريف الإلكترونية: https://reef.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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