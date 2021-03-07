أوكرانيا تعتزم فرض عقوبات ضد شركة صينية لتأخرها في تسليم لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كييف- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها تعتزم فرض عقوبات ضد الشركة الصينية "Lekhim" المسؤولة عن توريد لقاح "سينوفاك" الصيني، بسبب التأخير في تسليم الدفعة الأولى من اللقاح.

وقالت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم، الأحد إنه بموجب الاتفاق مع شركة "Lekhim" كان من المفترض أن تتسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من لقاح "سينوفاك" قبل السادس من مارس الجاري.

ومن جانبه، لم يحدد نائب وزير الصحة الأوكراني، إيغور إيفاشينكو، كيف ستتم معاقبة الشركة الصينية، إلا أنه يمكن تغريم الشركة الصينية بـ0.1% من التكلفة عن كل يوم تأخير.

وفي وقت سابق صوت البرلمان الأوكراني لصالح قانون ينص على إمكانية تسجيل اللقاحات للاستخدام، بعد التأكد من نجاح التجارب قبل السريرية، طالما أن التجارب السريرية أجريت بإذن من السلطات المختصة ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، سويسرا، اليابان، أستراليا، كندا، الصين، إسرائيل، الهند، المكسيك، البرازيل أو الاتحاد الأوروبي.