لماذا لا تطبق المملكة إجراءات احترازية مشددة .. متحدث الداخلية يجيب

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ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.. ‫الرياض‬ تتصدر وجازان الأقل

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب بأن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي وتصدرت منطقة الرياض‬ بأعلى عدد من المخالفات وكانت جازان الأقل

وأضاف الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لـ مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بأن الحملات مستمرة ولن تتوقف وسيتم تكثيفها وهناك قوة مخصصة في الجهات الأمنية لضبط المخالفين مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص تقوم بضبط المخالفات والمخالفين

ونصح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية‬ الجميع الابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفًا في تطبيق البروتوكولات .

وعن تطبيق إجراءات مشابه في بعض الدول في تشديد الاجراءات الاحترازية ومنع التجول وإغلاق الانشطة أضاف أنه على حديث متحدث وزارة الصحة بأن " جميع الإجراءات الاحترازية في ‫المملكة‬ تأتي بشكل استباقي ولدينا القدرة على رصد الحالات بشكل دقيق ومبكر ،

وختم : الوقائع والظروف مختلفة من دول لاخرى ولكن لدينا في المملكة قيادة حكيمة ورحيمة و مجتمع واعي بالتعاون مع أبطال الأمن والصحة للوقوف بوعي والتزام كالبنيان المرصوص أمام هذه الجائحة إلى ان تزول عن بلادنا والعالم حتى تعود الحياة الى طبيعتها بأذن الله

