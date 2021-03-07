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النيابة الإدارية تكلف المستشار منى عبدالباقي بمباشرة الادعاء أمام "تأديبية اسوان"

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النيابة الإدارية تكلف المستشار منى عبدالباقي بمباشرة الادعاء أمام "تأديبية اسوان" النيابة الإدارية تكلف المستشار منى عبدالباقي بمباشرة الادعاء أمام "تأديبية اسوان"

مصراوي Masrawy

03:44 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قامت المستشارة منى عبد الباقي أمين بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية بأسوان.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، بأن ذلك ستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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