"ابن معمر" يدشن شراكة جمعية "كبدك" الخيرية ومستشفى عفيف

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بدأت بعيادة طبية تخصصية وفحص 25 حالة في اليوم الأول

استقبل محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، وبحضور مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، اليوم، أعضاء الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى الكبد "كبدك"، واطلع على أسس الشراكة المجتمعية والتعاون التي نظمتها إدارة مستشفى عفيف مع الجمعية والأهداف التي ستتحقق - بمشيئة الله - من خلال هذه الخطوة.

عقب ذلك قدّم "ابن معمر" شهادات ودروع الشكر لجمعية كبدك ولأعضائها، وأعرب عن جزيل شكره لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، ومدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد على اهتمامهم ومتابعتهم لتنفيذ خطط التوسع بخدمات الجمعية بمحافظة عفيف.

من جانبه أكد مدير مستشفى عفيف العام، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تطوير الخدمات الصحية الذي يرتكز على استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات الصحة بالمحافظة.

واحتوى البرنامج خلال اليوم الأول على تفعيل عيادة طبية تخصصية بإشراف الدكتور نواف المطيري استشاري أمراض الكبد والمناظير بالجمعية، وتم فحص أكثر من 25 حالة مرضية، وتقديم الاستشارات الطبية والدوائية لهم.

واستهدفت الزيارة في مرحلتها الأولى الوصول للحالات المصابة بأمراض الكبد، وتشخيص الحالات والوقوف عليها باستخدام أحدث جهاز لفحص الكبد (فيبروسكان) وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لهم.