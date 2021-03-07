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طلاب "ثانية ثانوي" يؤدون امتحانَي مادتَي "الفيزياء" و"التاريخ" إلكترونيًّا

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طلاب "ثانية ثانوي" يؤدون امتحانَي مادتَي "الفيزياء" و"التاريخ" إلكترونيًّا طلاب "ثانية ثانوي" يؤدون امتحانَي مادتَي "الفيزياء" و"التاريخ" إلكترونيًّا

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن نحو 586 ألفًا و837 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفًا و104 طلاب على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، حضروا اليوم، اختبارَي مادتَي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتَين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية حاضري امتحان اليوم 377 ألفًا و581 طالبًا وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 آلاف و256 طالبًا وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألفًا و984 طالبًا وطالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 آلاف و187 طالبًا وطالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.

وأدى 27 ألفًا و16 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل- دمج- دولي) الامتحان ورقيًّا من إجمالي 27938 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتَين.

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