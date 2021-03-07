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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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