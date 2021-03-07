أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران تفرج عن عاملة الإغاثة البريطانية نازانين راتكليف

Print
إيران تفرج عن عاملة الإغاثة البريطانية نازانين راتكليف إيران تفرج عن عاملة الإغاثة البريطانية نازانين راتكليف
"كرماني" أشار إلى حصولها على عفو من "خامنئي"

إيران تفرج عن عاملة الإغاثة البريطانية نازانين راتكليف

أفرجت إيران عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، بحسب ما أفاد محاميها حجة كرماني لموقع

امتداد الإيراني، اليوم (الأحد، بعد أن حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وبين "كرماني" أن العفو جاء من المرشد علي خامنئي العام الماضي، لكنها أمضت العام الأخير من ولايتها قيد الإقامة الجبرية

مع تقييد إلكتروني في قدميها.

ولم يعلق مسؤولو القضاء الإيراني بعد على الإفراج، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد سُمح لها بمغادرة إيران.

و"راتكليف"، مديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز، وألقي القبض عليها في مطار طهران في أبريل 2016، بينما كانت

تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وحُكم عليها فيما بعد بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية، ونفت عائلتها والمؤسسة

الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز الاتهام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

شبكة عيون الإخبارية