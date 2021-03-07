إيران تفرج عن عاملة الإغاثة البريطانية نازانين راتكليف

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"كرماني" أشار إلى حصولها على عفو من "خامنئي"

أفرجت إيران عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، بحسب ما أفاد محاميها حجة كرماني لموقع

امتداد الإيراني، اليوم (الأحد، بعد أن حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وبين "كرماني" أن العفو جاء من المرشد علي خامنئي العام الماضي، لكنها أمضت العام الأخير من ولايتها قيد الإقامة الجبرية

مع تقييد إلكتروني في قدميها.

ولم يعلق مسؤولو القضاء الإيراني بعد على الإفراج، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد سُمح لها بمغادرة إيران.

و"راتكليف"، مديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز، وألقي القبض عليها في مطار طهران في أبريل 2016، بينما كانت

تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وحُكم عليها فيما بعد بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية، ونفت عائلتها والمؤسسة

الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز الاتهام.