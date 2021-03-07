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خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

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خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا
"الداخلية": منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 17321 مخالفة

خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد-19)، خلال الفترة من 16/ 7/ 1442هـ إلى 22/ 7/ 1442هـ (41590) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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