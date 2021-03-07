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"الرشيد": 12% نمو بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2020 رغم "كورونا"

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"الرشيد": 12% نمو بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2020 رغم "كورونا" "الرشيد": 12% نمو بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2020 رغم "كورونا"
أكد وصولها لـ 626 ألف منشأة ومساهمتها في الناتج المحلي نمت لتصل إلى 28.7%

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن نمو عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 12% من 560 ألف منشأة في 2019 إلى 626 ألف منشأة خلال 2020، رغم جائحة "كورونا".

وأضاف المهندس الرشيد في تصريح لقناة "العربية"، أن حصة تلك المنشآت في المشتريات الحكومية نمت من 15% في 2018 إلى 24% خلال 2020 بقيمة 160 مليار ريال.

وأشار الرشيد إلى أن مستوى التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 2% من إجمالي القروض الممنوحة في المملكة خلال عام 2015 إلى 8.3% خلال 2020، كما أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي نمت لتصل إلى 28.7%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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