وسائل إعلام سعودية: بدء عملية عسكرية بضربات جوية ضد المليشيا الحوثية في اليمن

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مصراوي Masrawy

الرياض/صنعاء- ( د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي أوردته صحيفة "مكة" السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات".

وأضاف "المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر، وستُحاسَب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأشار البيان إلى أن "العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت مقاتلات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية شنت اليوم غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت 12 غارة جوية على حي النهضة ومنطقة عطان ومعسكر الصيانة والفرقة الأولى مدرع سابقا.

وأضاف السكان أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد على المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الغارات بعد هدوء شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من خمسة أشهر.

وصعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد المملكة السعودية من خلال إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، فضلا عن التصعيد العسكري ضد القوات الحكومية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

ومنذ عام 2015 يعاني اليمن حربا مستمرة- بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى- خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.