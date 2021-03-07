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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت روسيا اليوم إنه سمع دوي انفجارات عنيفة اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وأكدت روسيا اليوم على أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت خلال اليوم سلسلة غارات استهدفت معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان، وذلك بعد سلسلة هجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة على عدة مناطق داخل السعودية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف دمر في الجو 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا".