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اليوم: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

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روسيا اليوم: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء اليوم: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 07 مارس 2021

وكالات:

قالت اليوم إنه سمع دوي انفجارات عنيفة اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وأكدت روسيا اليوم على أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة شنت خلال اليوم سلسلة غارات استهدفت معسكر الصيانة في حي النهضة، وجبل عطان، وذلك بعد سلسلة هجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة على عدة مناطق داخل السعودية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف دمر في الجو 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا".

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