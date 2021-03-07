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بوخارست تغلق المطاعم والمسارح بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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بوخارست تغلق المطاعم والمسارح بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بوخارست تغلق المطاعم والمسارح بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

02:46 م الأحد 07 مارس 2021

بوخارست- (د ب ا):

أغلقت المطاعم والمسارح في العاصمة الرومانية أبوابها مجددا، بعد خمسة أسابيع من إعادة فتحها، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الأحد.

وبسبب ارتفاع حالات الإصابة الجديدة خلال الـ14 يوما الماضية لتتجاوز ثلاثة لكل 1000 مواطن، قالت سلطات بوخارست إنه سوف يتم حظر تناول الطعام في الأماكن المغلقة، باستثناء نزلاء الفنادق، ابتداء من غد الاثنين.

وسوف يشمل قرار الإغلاق المسارح ودور السينما وصالات لعب القمار. وستستمر المطاعم التي لديها مساحات للجلوس في الخارج في العمل، كما خفضت المدارس نسبة الحضور الإجباري لطلاب الصفين الابتدائي والثانوي.

وقد تضاعف عدد حالات الاصابة الجديدة تقريبا منذ أسبوع. وسجلت السلطات 4342 حالة إصابة جديدة أمس الأول الجمعة.

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