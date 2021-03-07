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وزير الصحة البريطاني: تطعيم 75% ممن هم في الستينيات من العمر حتى الآن

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وزير الصحة البريطاني: تطعيم 75% ممن هم في الستينيات من العمر حتى الآن وزير الصحة البريطاني: تطعيم 75% ممن هم في الستينيات من العمر حتى الآن

مصراوي Masrawy

02:41 م الأحد 07 مارس 2021

لندن- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه تم تطعيم 75% من الأشخاص الذين هم في الستينيات من العمر بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقال هانكوك - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد - إنه "تم فتح الباب أمام الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ56 إلى 59 عاما، وهم مؤهلون في الوقت الحالي لحجز جرعتهم".

وأضاف أن اللقاح المضاد لكورونا هو السبيل للوصول إلى الوضع الطبيعي، مناشدا الأشخاص "عندما يحين دوركم، تقدموا واحصلوا على جرعتكم".

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