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فرض حالة الإغلاق خلال العطلات في المناطق الأكثر تضررا بكورونا بفرنسا

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فرض حالة الإغلاق خلال العطلات في المناطق الأكثر تضررا بكورونا بفرنسا فرض حالة الإغلاق خلال العطلات في المناطق الأكثر تضررا بكورونا بفرنسا

مصراوي Masrawy

02:40 م الأحد 07 مارس 2021

باريس- (أ ش أ):

فرضت فرنسا حالة الإغلاق في العطلات الإسبوعية على مدار الأسابيع الأربعة القادمة في المناطق الأكثر تضررا من جائحة المُستجد (كوفيد-19)، تجنبا لفرض حالة الإغلاق على مستوى البلاد للمرة الثالثة.

وذكرت "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم تطبيق القيود الاحترازية في المناطق الواقعة حول مدينة "نيس" وبلدة "كاليه" وبلدة "دينكيرك".

وأشارت الشبكة أن فرنسا شهدت مجددًا ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس بعد رفع حالة الإغلاق الثاني على مستوى البلاد في شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن 6% فقط من إجمالي التعداد السكاني في فرنسا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا .

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