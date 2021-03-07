الصين: ولاء المسؤولين في هونج كونج لبكين مبدأ "أساسي"

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بكين- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الصيني، وانج يي أنه يتعين أن يكون ولاء المسؤولين والمرشحين في هونج كونج للصين من الأخلاقيات السياسية "الأساسية".

وقال وانج على هامش مؤتمر الشعب الوطني، في الجلسة البرلمانية السنوية إن تحرك الصين لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، حتى يتم الموافقة على جميع المرشحين للهيئة التشريعية بشكل مسبق من قبل لجنة انتخابية موالية لبكين "دستوري وقانوني ومبرر".

وأضاف وانج "الولاء للوطن الأم أمر أخلاقي سياسي رئيسي لجميع أصحاب المناصب العامة والطامحين لها. هذا مطلب في أي مكان بالعالم. هونج كونج ليست استثناء".