أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المركزي للتعمير يطرح شققا للبيع بمشروع "عصفور الجنة" ( وشروط)

Print

مصراوي Masrawy

02:50 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن بيع 133 شقة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق، في مشروع عصفور الجنة بمساحات مختلفة.

وينشر مصراوي تفاصيل الحصول على شقة ضمن الوحدات المطروحة بنظام التخصيص، والتي جاءت على النحو التالي:

- يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه، اعتبارا من 21 مارس لجاري.

- يتم التخصيص وفقا وفقا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة، على أن يتم غلق باب التخصيص باتهاء تخصيص الوحدات المعروضة للبيع.

- يتواجد المشروع بالقطعة 75 متر جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

الأسعار والمساحات:

تتنوع المساحات والأسعار داخل المشروع حيث سجل سعر المتر للوحدة الـ81 مترا 5375 جنيها، وبلغ السعر الإجمالي لووحدة 435 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ76 مترا، 425 ألف جنيه.

ووصل المتر لـ5629 جنيها للوحدة الـ137 مترا، وبلغ ثمنها الإجمالي 773 ألف جنيه.

نظام السداد:

النظام الأول: سداد فوري لكامل ثمن الوحدة الموضح.

النظام الثاني: السداد بالتقسيط بالنظام التالي:

1- سداد 15 % من قيمة ثمن الوحدة جدية حجز.

2- 15 % دفعة تخصيص.

3- 20 % دفعة إستلام ( وذلك عند إستلام الوحدة ).

4- 50 % المتبقية تسدد على 5 سنوات (60 شهر بفائدة البنك المركزي)، أقساط شهرية فقط ولا يوجد أقساط ربع أو نصف سنوية.

156675459_446199010150853_6790740111812987284_o

157496047_446209796816441_5360285772109394744_n

5a467dc78c.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية