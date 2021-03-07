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مصطفى الفقي يصدر بيانا حول كواليس أزمة تيران وصنافير

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مصطفى الفقي يصدر بيانا حول كواليس أزمة تيران وصنافير مصطفى الفقي يصدر بيانا حول كواليس أزمة تيران وصنافير

مصراوي Masrawy

02:39 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بيانا منذ قليل، حول ما أثير الساعات الماضية بشأن رأيه في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال الفقي في تدوينة له على موقع تويتر: اقترحت مع بداية أزمة تيران وصنافير وفي لقاء عام أمام مجموعة كبيرة من المصريين والسعوديين أن ترفع الدولتان – والسعودية – الحرج عن حكومتيهما أمام الشعبين الشقيقين باللجوء إلى القضاء الدولي من خلال محكمة العدل الدولية بدلًا من الشد والجذب الذي استغرق عدة شهور حينذاك.

وأضاف الفقي: كنت أطالب بذلك حفاظًا على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسعودية في هاتين الجزيرتين خصوصًا وأن مصر قامت بحراستهما والحفاظ عليهما أمام الأطماع الإسرائيلية لعدة عقود، ولم يكن في خاطري أبدًا استعداء طرف على آخر وكتاباتي في هذا السياق منشورة في وقتها.

يشار إلى أن حالة من الجدل سادت الأوساط السياسية مؤخرا بعد لقاء أجراه أحمد القطان سفير المملكة العربية بالقاهرة السابق.

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