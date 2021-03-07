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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق مليشيا الحوثي المسيرات المفخخة باتجاه المملكة

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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق مليشيا الحوثي المسيرات المفخخة باتجاه المملكة "التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق مليشيا الحوثي المسيرات المفخخة باتجاه المملكة
أشادت بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي التي تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية

ندّدت منظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات في بيان اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد تأييد منظمة التعاون الإسلامي كل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك المليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكد "العثيمين" وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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