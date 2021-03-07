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" السفينة الطائرة".. العلم يكشف سر هذه اللقطة المثيرة للجدل

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صاحب اللقطة: رأسي لا يفهم ذلك.. السفينة يجب أن تكون على

استيقظ البريطاني، ديفيد موريس، صباحً ذات يوم كان يقضيه في مدينة كورنوال الواقعة جنوبي بريطانيا، وخلال نظره إلى البحر رأى "سفينة طائرة"، فالتقط صورة لها انتشرت كالنار في الهشيم عبر الإنترنت.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، فقد شعر موريس (52 عامًا) بالذهول لدى رؤيته السفينة، وقال لنفسه "رأسي لا يريد أن يفهم ذلك، لكن يجب أن تكون (السفينة) على الماء".

وتبين لاحقًا أن ما رآه موريس كان وهمًا بصريًا، يُعرف باسم "السراب المتفوق".

وعادة ما يحدث السراب المتفوق أو " فاتا مورجانا" بسبب اختلاف درجة الحرارة ما بين البحر والهواء الذي يعلوه، ما يؤدي لتغيير كثافة الهواء وكسر ضوء الشمس لينحني حول الأفق، مسببًا الخداع البصري فنشاهد السفينة أعلى من موقعها الحقيقي.

وتسببت الظروف الجوية في ذلك الصباح بتشكيل طبقات من الهواء ذات درجات حرارة مختلفة، ما جعل سرعة عبور الضوء من خلالها مختلفة.

وفي العادة يتواجد الهواء البارد فوق الهواء الدافئ، فكلما زاد الارتفاع بات الجو أكثر برودة.

ولكن في ذلك النهار على وجه التحديد، حدث العكس، وكانت طبقة الهواء الملاصقة للبحر باردة، كما كانت المياه باردة، وكان الهواء الدافئ في القمة، ما أدى لانعكاس الصورة بهذا الشكل وظهرت السفينة في كتلة الهواء الدافئ العلوية.

ووفقا لما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خبير الأرصاد الجوية لديها، ديفيد برين، فإن هذه الظاهرة شائعة الحدوث في القطب الشمالي، إلا أنها تحدث بشكل "نادر جدًا" في بريطانيا خلال الشتاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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