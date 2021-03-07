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باكستان: بدء تطعيم من هم فوق 60 عاما ضد كورونا الأربعاء المقبل

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باكستان: بدء تطعيم من هم فوق 60 عاما ضد كورونا الأربعاء المقبل باكستان: بدء تطعيم من هم فوق 60 عاما ضد كورونا الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 07 مارس 2021

إسلام آباد- (أ ش أ):

أعلن وزير التنمية والتخطيط في باكستان أسد عمر أن حملة التطعيم ضد المستجد للمواطنين البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ستبدأ يوم الأربعاء المقبل.

وقال عمر - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردتها قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم الأحد - إنه "سيتم إعطاء التطعيمات بترتيب عسكي حسب العمر، أي البدء أولا بتطعيم الأكبر سنا ممن سجلوا للحصول على اللقاح.. وسيجري الكشف عن المزيد من التفاصيل غدا".

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان قد ارتفع اليوم إلى 590 ألفا و508 حالات، وذلك بعد تسجيل 1780 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في حين بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس 13 ألفا و205 حالات، عقب تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

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