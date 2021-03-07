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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على .. ويطالب بوقفة حاسمة من المجتمع الدولي

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البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية.. ويطالب بوقفة حاسمة من المجتمع الدولي البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على .. ويطالب بوقفة حاسمة من المجتمع الدولي

مصراوي Masrawy

02:21 م الأحد 07 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

ندد البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية ، اليوم الأحد، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.. داعيا إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني ميليشيا الحوثي عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الأحد - أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء، ويعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذرا من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وجدد تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.. مؤكداً تأييده التام لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية، التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.

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