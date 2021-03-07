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وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع الإتحاد الأوروبي تظهر "مرونة وحيوية"

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وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع الإتحاد الأوروبي تظهر "مرونة وحيوية" وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع الإتحاد الأوروبي تظهر "مرونة وحيوية"

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 07 مارس 2021

بكين- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الصيني، وانج يي أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي، أظهرت "مرونة وحيوية".

وأضاف وانج على هامش مؤتمر الشعب الوطني، في الجلسة البرلمانية السنوية أن اتفاق الاستثمار، الذي اختتمت بكين وبروكسل المفاوضات بشأنه في ديسمبر الماضي يخدم احتياجات الطرفين.

وقال وانج "في ضوء الأزمات والتحديات، أظهرت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي مرونة وحيوية".

وتابع أن الصين ترغب في التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجالات مثل التعافي الاقتصادي وتغير المناخ وبلوغ المزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية.

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