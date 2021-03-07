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كورونا في إيران: تسجل 93 حالة وفاة و 8010 إصابات جديدة

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كورونا في إيران: تسجل 93 حالة وفاة و 8010 إصابات جديدة كورونا في إيران: تسجل 93 حالة وفاة و 8010 إصابات جديدة

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 07 مارس 2021

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 93 حالة وفاة و 8010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 690 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 60 ألف و 687 حالة.

وذكرت أن 3795 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 442 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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