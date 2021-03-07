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مكة.. فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تطعيم كورونا

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للتأكد من التطبيق الأمثل لمعايير مكافحة العدوى

مكة.. فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تطعيم كورونا

شكلت الإدارة التنفيذية للصحة الوقائية بتجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلة بإدارة مكافحة العدوى وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية، فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة.

وهدفت الفرق إلى التأكد من التطبيق الأمثل لمعايير مكافحة العدوى والتدريب على رأس العمل للكوادر الصحية المكلفة بمراكز تطعيم كوفيد-19، بهدف التحقق من تقديم الخدمة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى بحسب المراجع العلمية المعتمدة بوزارة الصحة.

مكة.. فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز تطعيم كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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