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طقس شديد البرودة.. الأرصاد: 8 درجات انخفاضا في الحرارة نهاية الأسبوع

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طقس شديد البرودة.. الأرصاد: 8 درجات انخفاضا في الحرارة نهاية الأسبوع طقس شديد البرودة.. الأرصاد: 8 درجات انخفاضا في الحرارة نهاية الأسبوع

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد نصار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

الخميس 11 مارس

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة 12 مارس

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 13 مارس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

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