أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف تقرر نقل إمام مسجد الحسين من منصبه لمخالقة التعليمات

Print
وزارة الأوقاف تقرر نقل إمام مسجد الحسين من منصبه لمخالقة التعليمات وزارة الأوقاف تقرر نقل إمام مسجد الحسين من منصبه لمخالقة التعليمات

مصراوي Masrawy

02:23 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، أنه تم نقل الشيخ ياسر مغاوري، إمام وخطيب مسجد الحسين، من منصبه لعدم التزامه بتعليمات الوزارة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه تم نقل الدكتور ياسر مغاوري لإحدى المديريات البعيدة عن القاهرة

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن أزمة كورونا والتي تتمثل في الآتي..

1- عدم فتح أي دار مناسبات.

2- عدم السماح بإقامة أي عزاء.

3- عدم السماح بعقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها.

4- تشديد المتابعة واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة.

5- قصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط.

6- خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

7- عدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار .

8- تأكيد الالتزام بالكمامة.

9- تأكيد وجود مسافات للتباعد وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها والبعد عن التزاحم.

10- الالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد.

11- عدم السماح بفتح الأضرحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

شبكة عيون الإخبارية