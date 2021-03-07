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محافظ دمياط: 99% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ دمياط: 99% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية محافظ دمياط: 99% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية

مصراوي Masrawy

02:23 م الأحد 07 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تتابع سير عملية الامتحانات المجمعة لنصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية، والتي أداها ٢٨٨٣١ طالبا من ٢٩١٢٧ طالبا بنسبة حضور بلغت ٩٩٪.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنها اطمأنت على انتظام سير الامتحانات، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب..

كما تابعت دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية في الموعد المحدد لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة ٩٩.٩٪، مؤكدة أنه لم يجر رصد أية شكاوى على مدار اليوم.

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