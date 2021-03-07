نقل مواجهة القادسية والعين في الجولة 23 وتقديم موعد عدد من مباريات الجولة 24 .. تعرّف عليها

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من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎القادسية والعين ضمن مباريات الجولة (23)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 6:25 مساءً، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.

كما قررت اللجنة، وبناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية، والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني تقديم بعض مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من يوم الأحد الموافق 21 من مارس الجاري لتقام يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري للمباريات التالية: (الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن).